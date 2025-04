Oasport.it - Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

Non mollare,, giovedì 3 aprile, alle ore 22 si gioca la Nazionale azzurra affronterà lain occasione del terzultimo match valido per il Round Robin dei Campionatidi, evento attualmente in fase di svolgimento a Moose Jaw, in Canada.La compagine tricolore si è resa artefice di un cammino al di sotto delle aspettative. Fin dall’inizio della rassegna iridata infatti Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella non sono riusciti a trovare quella continuità necessaria per attestarsi ai piani alti della classifica, subendo il passivo di almeno cinque sconfitte. Davvero tante, considerato quanto fatto nella precedente edizione. Tuttavia, l’obiettivo dei nostri ragazzi sarà quello di chiudere la gara con un ruolino di marcia migliore, in modo da potersi incamminare verso l’anno olimpico con un mood più positivo.