Lanazione.it - Il Tar ‘salva‘ Geal. La sentenza ribalta il destino dell’acqua pubblica lucchese

Clamoroso. Il Tar toscano ha accolto il ricorso del Comune di Lucca annullando il diniego che l’Autorità Idrica Toscana (Ait) aveva riservato alla richiesta di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico, di fatto una delle carte che l’amministrazione Pardini aveva giocato per garantire la vita a una delle aziende storiche come, altrimenti destinata a scomparire entro fine 2025. "Il Tar Toscana, Firenze, rigettate le eccezioni preliminari proposte da Ait e Gaia, ha rigettato un primo motivo di incompetenza e ha ritenuto nel merito che le ragioni addotte dall’Autorità idrica toscana per negare la salvaguardia del servizio idrico integrato del Comune di Lucca non meritano condivisione – dichiarano i legali del Comune - In particolare, ha ritenuto fondata la censura sollevata dal Comune circa l’erronea interpretazione della AIT della nozione di gestione in forma autonoma ai sensi dell’art.