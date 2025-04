Ilgiorno.it - La Beko resta appesa, nessuno spiraglio. Dalla capitale: restano 312 esuberi

Cassinetta di Biandronno (Varese) – Non cambia il numero degliprevisti a Cassinetta: l’ultimo tavolo ministeriale sulla vertenzache si è svolto ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha portato ad annunci positivi come speravano i sindacati. Sidunque sui dati comunicati nello scorso incontro del 25 marzo: sono ancora 312 (numero nel tempo ridotto rispetto ai 541 originari) i tagli previsti nello stabilimento situato nel Comune di Biandronno. A un anno esatto dallo sbarco ufficiale diEurope, che proprio il 2 aprile del 2024 sostituiva fisicamente sull’insegna all’ingresso del sito di Cassinetta il nome di Whirlpool, è ancora ben lontana la risoluzione della vertenza. Proseguono in tale ottica le interlocuzioni tecniche sugli aspetti industriali e occupazionali tra l’azienda e le organizzazioni sindacali volte alla definizione di un accordo quadro.