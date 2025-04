Lanazione.it - Biblioteca Petrarca chiusa. E i facilitatori traslocano

Leggi su Lanazione.it

Lo sportello al cittadino per facilitare i servizi socio-sanitari online fino ad oggi ospitato dallaPopolare, si sposta temporaneamente nel palazzo comunale di Vernio. Laè ente di accoglienza dei progetti di Servizio civile universale gestiti da Anci Toscana, ovvero come ente che accoglie i volontari in una sede accreditata rispondente a determinati requisiti di sicurezza, acquisiti in fase di accreditamento. "La chiusura della, per un tempo ad oggi indefinito – dichiara Hilde March, responsabile Servizio Civile di Anci Toscana – ha reso necessario individuare una sede alternativa per garantire la continuità del progetto annuale e del servizio. Per questo Anci ha chiesto all’amministrazione di Vernio di individuarla sul territorio". "Quella del palazzo comunale è stata quasi una scelta obbligata – spiega la sindaca Maria Lucarini – perché già accreditata e la più idonea a ospitare il servizio in tempi brevi.