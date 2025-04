Ilrestodelcarlino.it - Striscia... la risata al teatro Galli con lo show di Ezio Greggio

Dai primi film alla consacrazione con Drive in, fino al successo dila notizia. Nello spettacolo c’è tutta la sua vita sullo schermo. L’attore e conduttoretorna a Rimini per un nuovo one mancon lo spettacolo Una vita sullo schermo, in programmma domani sera al. Inutile cercare i biglietti: lo spettacolo, organizzato e offerto dall’azienda Lasersof in collaborazione con il Comune, è già tutto esaurito da alcuni giorni. Con Una vita sullo schermoracconterà oltre 40 anni di tv e cinema. Lo farà con il suo stile graffiante e ironico, parlando della televisione, della politica, dello sport (è un grande amante del calcio), ma anche di vizi e virtù degli italiani. Un racconto sull’Italia di ieri e di oggi che si mescolerà al racconto della sua vita, con aneddoti e storie divertenti.