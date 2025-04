Lanazione.it - Comunità educativa assistenziale. Inaugurata la struttura del Limone

ieri la nuovadi supporto genitoriale ein Salita Santa Teresa del Bambini Gesù 22, nel quartiere del. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso il miglioramento del benessere delle famiglie e dei minori in situazioni di vulnerabilità. Al vernissage erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, gli assessori Lorenzo Brogi e Pietro Antonio Cimino, oltre all’ingegner Alessandro Trapani e la dirigente Stefania Branchini. "Questaè stata progettata per rispondere alle esigenze di genitori e bambini che necessitano di supporto psicologico, educativo e sociale – dichiara Peracchini – . Grazie a un’importante opera di riqualificazione, oggi è in grado di offrire spazi adeguati e servizi specializzati. All’interno dellasono disponibili cinque stanze dedicate alle madri con i loro bambini e una specifica per i padri con i figli, un’opzione ancora rara in Italia.