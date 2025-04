Lanazione.it - Impianto agrivoltaico. Il Tar cancella il diniego di San Giuliano Terme: "Trina Solar ha ragione"

di Enrico Mattia Del Punta SANColpo di scena sul fronte del maxifotovoltaico a San. Il Tar della Toscana ha annullato ilcon cui il Comune aveva bloccato la realizzazione di un parcoe da 12 ettari in via del Brennero, a ridosso dei monti pisani. I giudici amministrativi hanno datoalla società proponente, laIulia, stabilendo che l’area individuata per l’rientra tra quelle considerate idonee dalla legge nazionale. Il progetto, lo ricordiamo, della potenza massima di 9.992,78 kWp, prevede l’installazione di circa 14mila moduli su un’estensione complessiva di 128.600 metri quadrati, corrispondenti al fabbisogno energetico annuo di circa cinquemila famiglie. Per motivare il proprio, il Comune aveva richiamato la vicinanza dell’a un’area soggetta a vincolo paesaggistico e una presunta sproporzione tra le dimensioni del parco e quelle della zona industriale di riferimento.