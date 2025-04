Ilgiorno.it - Dalla Franciacorta a OnlyFans, Giada Jolie è già una star: “Ero cameriera, mi sono adeguata a questa epoca”

Leggi su Ilgiorno.it

Corte Franca (Brescia) – Ha smesso di servire caffè e ora fa parlare di sé sul web.Fenaroli (nella foto), 34 anni, ha lasciato il grembiule da– lavorava tra gli altri al bar “Roma dal Brick“ di Timoline di Corte Franca – per lanciarsi in una carriera tutt’altro che convenzionale. Oggi è una dellepiù richieste su, la piattaforma hot che sta spopolando nel mondo dei contenuti per adulti. La sua è stata una svolta radicale: dai tavoli dei locali agli scatti e video che fanno impazzire i fan. “Ho deciso di provare e non me ne pento assolutamente – raccontaFenaroli – I miei genitori ancora non sanno cosa faccio esattamente: lo capiranno quando leggeranno questo articolo. Ognuno fa quello che vuole, io ho solo cambiato lavoro. Miadattata all’in cui viviamo.