Ilgiorno.it - “Minacce e pistola alla tempia di un minore”, poliziotto a processo con altri tre. Tutti assolti

Milano – Sono statidal Tribunale di Milano quattro poliziotti finiti sottoper un episodio avvenuto nel centro di prima accoglienza Casa Testi, la struttura in viale Fulvio Testi a Milano che ospitava minori stranieri non accompagnati, il 5 aprile del 2023. Uno degli agenti era accusato di aver minacciato e colpitotesta con il calcio dellad’ordinanza un giovane originario dell’Egitto, all’epoca 16enne, bloccato per un controllo sulle strade di Milano e trovato in possesso di “una pinza multifunzionale contenente fra i vari utensili una lama di 8 centimetri”. Una reazione scattata dopo che il ragazzo, riaccompagnato a Casa Testi, si era rifiutato di firmare il verbale e avrebbe iniziato a inveire in arabo.tre poliziotti, che avrebbero assistitoscena, sono stati rinviati a giudizio per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.