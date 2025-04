Lanazione.it - Turismo esperenziale. Arriva l’open day di Feisct

MASSA MARITTIMA Sarà Massa Marittima la prossima tappa degli Open Day organizzati dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici (), in collaborazione con enti e organizzazioni territoriali, con lo scopo di promuovere l’offerta turistica esperienziale di borghi ed aree interne. Un focus sulle esperienze da vivere nel territorio di Massa Marittima, privilegiando le forme dilento che possono mettere in evidenza il patrimonio identitario locale, costruito grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e delle realtà locali che si sono adoperate per aprire le porte di Massa Marittima, uno scrigno di autentica e rara bellezza. Una giornata dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator, guide ambientali e turistiche, accompagnatori turistici, associazioni, insegnanti e comunicatori, per offrire una carrellata sulle esperienze ed i servizi turistici offerti sul territorio dagli operatori locali.