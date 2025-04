Quotidiano.net - Cremonini ed Elisa insieme “Nonostante tutto“

Dopo aver sorpreso tutti con l’annuncio sui social di una nuova collaborazione con la cantante(47 anni), Cesare(45) svela la data di uscita di un brano inedito che li vede tornare. Questo è il titolo della nuova canzone, scritta a quattro mani daedad Alessio Natalizia), che uscirà l’11 di aprile in radio e sulle piattaforme digitali. "e io ci siamo conosciuti che eravamo agli esordi – spiega Cesare – abbiamo aspettato venticinque anni di musica per condividere un momento così intimo e profondo come quello della scrittura".