Lanazione.it - Bullismo e Cyberbullismo: Dati HBSC Italia 2022 e Giornata Mondiale

Per comprendere appieno la dimensione e la diffusione di alcuni comportamenti a rischio che si instaurano spesso in età pre-adolescenziale e adolescenziale è attivo dal 1983 lo studio internazionale "Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età, cui l’partecipa dal 2001. È promosso dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e coinvolge ogni 4 anni, nei 44 Paesi aderenti, un campione di studenti di 11, 13, 15 e 17 anni. Secondo idel, gli atti die cybersono più frequenti nei più piccoli (11 – 13 anni) e nelle ragazze. I due fenomeni decrescono al crescere dell’età. Gli undicenni vittime disono il 18,9 % dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze; nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine; gli adolescenti (15 anni) sono il 9,9% dei ragazzi e il 9,2% delle ragazze.