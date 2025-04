Lanazione.it - Tra tecnologia e dipendenza. IA: il prezzo della comodità

L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente diventando parte integrante delle nostre vite quotidiane senza accorgercene. Pensiamo, infatti, agli assistenti virtuali come Siri o Alexa; alle auto con guida autonoma o al suo impiego in campo sanitario, in cui l’IA viene adoperata per analizzare immagini mediche. Tra le ultime novità, lo strumento che ha avuto più successo è ChatGPT, un chatbot fondato su un sistema di reti neurali capace di fornire risposte dettagliate ai propri utenti. Tra questi, ci sono studenti frequentanti ancora la scuola dell’obbligo, che sfruttano il chatbot per facilitare il loro percorso scolastico, costituendo un serio problema educativo. Infatti, da un’indagine condotta da TGM Research per conto di NoPlagio, è emerso che nelle scuole italiane il 60% degli alunni di età compresa tra 16 e i 18 anni fa uso dell’IA per svolgere i compiti e scrivere saggi.