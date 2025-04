Lanazione.it - Sfuma colpo da 100mila euro. Denunciati due falsi corrieri

San Miniato, 3 aprile 2025 – Cinque divise di diverse società di, targhe false e un furgone preso a noleggio. I due truffatori fermati edai carabinieri si erano organizzati bene per mettere a segno undain un calzaturificio della zona industriale di San Miniato dove si sono presentati per ritirate pancali di scarpe di marca fingendosi i, quelli veri. Le indagini dei militari dell’aliquota operativa della compagnia di San Miniato stanno andando avanti anche per cercare di capire se i due – un 53enne e un 44enne – facciano parte di un’organizzazione criminale più ampia e più organizzata. E’ chiaro che erano al corrente che nell’azienda un corriere avrebbe dovuto ritirare i pancali di scarpe del valore complessivo di. Chi li ha avvertiti? Hanno intercettato le conversazioni telefoniche? O hanno saputo del ritiro del carico prezioso in altro mod? Sta di fatto che nella mattinata di ieri, sono incappati in un dipendente del calzaturificio particolarmente scrupoloso e attento che nei due non ha riconosciuto nessuno deiche di solito vanno a ritirare i pacchi nell’azienda di calzature di San Miniato e ha notato un comportamento strano.