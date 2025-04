Lanazione.it - Il compleanno di Chiara porta doni al “Gaslini”: "Raccolta fondi per acquistare un macchinario"

Ha deciso di condividere il giorno speciale del suocon gli altri. Anche se sconosciuti sono comunque amici con i quali condivide un percorso di vita piuttosto impegnativo. Ma con il sorriso.a luglio compirà 16 anni ma già da adesso ha deciso di donare non soltanto i suoima di coinvolgere il maggior numero di persone nell’acquisto di unvideo carrellato EEG che consente il monitoraggio dei pazienti affetti da epilessia e donarlo al reparto di neuropsichiatria, neurochirurgia e rianimazione dell’istituto ““ di Genova. L’idea diè stata sostenuta dai genitori, la mamma Lucia è anche socia della Fondazione, ed ha ottenuto il patrocinio anche del Comune di Sarzana, città dove è nata. Sempre a Sarzana attraverso l’interessamento dell’assessore ai servizi sociali Sara Viola inoltre a luglio verrà posizionata in piazza Matteotti una panchina colorata di viola per promuovere l’attenzione sull’epilessia.