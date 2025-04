Lanazione.it - Morto in casa a 37 anni. Scoperta choc dei parenti. La procura dispone l’autopsia

Certaldo (Firenze), 3 aprile 2025 – Secondo gli inquirenti merita un ulteriore approfondimento la morte di un uomo di 37avvenuta nei giorni scorsi a Certaldo. La circostanza del fatto, ma soprattutto le ferite rinvenute sul corpo del giovane, nato a Poggibonsi, ma residente nel borgo del Boccaccio, hanno convinto l’autorità giudiziaria a fare ulteriori accertamenti. Così ieri, il pm Leopoldo De Gregorio ha deciso venisse disposta. Ma andiamo per ordine. Secondo quanto appreso, a trovare il 37enne privo di vita sarebbero stati i. L’uomo non rispondeva alle telefonate, così i familiari, insospettiti da quel lungo silenzio, sono andati adel 37enne facendo la tragica. In un primo momento tutto faceva ipotizzare il compimento di un gesto estremo, effettuato “infliggendosi vari colpi di fendente sul corpo”.