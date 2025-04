Ursula von der Leyen risponde ai dazi di Trump | Reagiremo ma pronti a negoziare

Leggi su Open.online

di Donaldcostituiscono un «duro colpo» all’economia mondiale. Le conseguenze le soffriranno milioni di individui. E tutti i settori. Mentre non sembra esserci ordine nel disordine.von deralle 5 del mattino si presenta in conferenza stampa a Samarcanda in Uzbekistan perre alle tariffe emanate dal presidente degli Stati Uniti. E spiega che la Commissione Europea è preparata are. Anche se tenta ancora la via del negoziato. Ricordando però che è l’unità che fa la forza, anche nella trattativa con Washington. E auspica un dialogo su acciaio, auto e medicine. Le regole«Sono d’accordo con il Presidentesul fatto che altri stanno approfittando ingiustamente delle attuali regole e sono pronto a sostenere qualsiasi sforzo per adattare il sistema commerciale globale alle realtà dell’economia globale.