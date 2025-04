Lanazione.it - Illuminazione pubblica. Via ai lavori

Sono iniziati idi sostituzione dei corpi illuminanti che avranno una durata di 270 giorni. L’intervento rientra nella finanza di progetto che il Comune ha stipulato con Engie, concessionario per la gestione del servizio die riqualificazione degli impianti termici della scuola e del palazzo comunale. "La riqualificazione porterà ad ammodernare tutti gli impianti del nostro territorio – afferma il vicesindaco Maurizio Giovanetti –. Il Comune, dovendo provvedere a riqualificare tutta lasi è trovato di fronte a due strade, ovvero o sostenere direttamente l’investimento, che sarebbe stato molto oneroso per l’ente pubblico in quanto la sostituzione dei quadri, dei pali e delle luci nel capoluogo e nelle frazioni, insieme all’efficientamento energetico di due edifici pubblici sfiora i 2 milioni di euro, oppure scegliere un project financing, un modello di finanziamento in cui un soggetto privato realizza e gestisce l’operacon risorse proprie, recuperando l’investimento nel tempo, tramite un accordo con il Comune.