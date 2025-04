Lanazione.it - Paura per i dazi di Trump. Il punto di Confindustria: "Mineranno la crescita"

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA Quali ripercussioni potranno esserci sull’economia pistoiese di fronte alla messa a terra deiimposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald? Sull’argomento è intervenuto Daniele Matteini, presidente diToscana Nord, per tracciare una panoramica di quello che potrebbe succedere da oggi in poi. "Viene da chiedersi, innanzitutto, se l’Unione Europea risponderà aicon la stessa moneta – ammette Matteini – ma si sa che i prodotti da esportare non sono tutti uguali. Ci sono differenze fondamentali, per esempio, fra prodotti destinati al consumatore oppure di base o semilavorati: mettere i balzelli su queste ultime due tipologie, per esempio, vuol dire danneggiare le proprie aziende sul territorio e quindi si parlerebbe di puro autolesionismo". Dall’analisi effettuata dai vertici diToscana Nord, quindi, ci sono aspetti e punti di vista da tenere in considerazione che, invece, sembra non siano stati analizzati a livello americano: è opportuno, pertanto, predisporre questo atto decisamente duro e spiazzante nei confronti del resto del mondo o, comunque, verso chi non è allineato con la volontà del neo presidente