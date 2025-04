Lanazione.it - "La custode" dei pettegolezzi del palazzo

Leggi su Lanazione.it

CASTELFIORENTINO Serata all’insegna delle risate quella che attende sabato alle 21 il pubblico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Dopo il successo de "L’Otello" rivisitato in chiava contemporanea di Lella Costa e Gabriele Vacis, infatti, sul cui palco salirà stavolta la locale compagnia Gli SPIattori. "La" il titolo del nuovissimo spettacolo che sarà portato in scena, una commedia scritta da Augusta Elena Giglioli, con la sapiente regia di Diego Conforti e Lucia Taddei, mentre le scenografie sono a cura di Fabio Marini e Roberto Fusi. La trama si svolge all’interno di undi città, dove l’abitazione delladiventa il luogo di lamentele,ed informazioni a cui Elsa (la) deve mediare, ma un peccaminoso mistero rimane di difficile comprensione anche per lei.