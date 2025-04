Quotidianodipuglia.it - Salento, appalti e favori: la Procura chiede altri quattro arresti

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il Riesame ha confermato, per lo meno sui gravi indizi di colpevolezza, tutto l?impianto accusatorio così come argomentato dal gip. Ma alladi Lecce non basta: il pm Maria.