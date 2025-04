Ilgiorno.it - Locate, missione compiuta. Il problema aree dismesse è diventato un’opportunità

Leggi su Ilgiorno.it

Da fabbriche abbandonate a polo urbano: la rinascita dell’area ex Saiwa e Siva con Scalo Milano ha trasformato una vasta area degradata e abbandonata in una zona bella e piacevole contribuendo a trasformare anche il centro abitato dioggi uno dei paesi del Sud Milano meglio curati e sicuri. Fino alla fine degli anni ’90, l’area a nord didi Triulzi, oggi occupata da Scalo Milano Outlet & More, ospitava due importanti realtà industriali: la Saiwa, storica produttrice di biscotti, e la Siva, centro nazionale di ricerca sulla carta. Con la disdelle attività, la zona è rimasta per anni in stato di abbandono, divenendo teatro di vandalismi, incuria e iniziative illegali come rave party non autorizzati, uno dei quali sfociò purtroppo nella morte di un giovane.