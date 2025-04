Lanazione.it - Sport e cervello, che magia!. L’incontro con la scuola IMT

Leggi su Lanazione.it

Diparliamo tutti molto volentieri, sempre: calcio, tennis, basket, nuoto, scherma. e chi più ne ha più ne metta. Ma parlare didopo avere incontrato il prof. Emiliano Ricciardi diventa qualcosa di più di una semplice questione fisica. Si arriva a riflettere infatti anche sull’aspetto mentale e questo non dovrebbe essere strano, se pensiamo che da molti secoli corpo e mente sono considerati collegati. Ricordate il detto Mens sana in corpore sano? Corpo esono in relazione continua, capaci di stimolare reazioni di scambio vantaggiose. o meno. Per approfondire il legame, la nostra redazione scolastica ha invitato il prof. Emiliano Ricciardi, Professore di Neuroscienze dell’IMT –di Alti Studi di Lucca – che ci ha aiutati a capire meglio come funziona il nostroe perché è importante, soprattutto alla nostra età, stimolare l’apprendimento.