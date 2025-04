Lanazione.it - Il Comune racchiuso in una App. Informazioni, servizi, appuntamenti. Tutto sarà a portata di smartphone

Un’app per tutte leche servono nella vita quotidiana e per sbrigare pratiche, partecipare ad eventi, proporre domande e presentare istanze, cercare lavoro e offrirlo. E’ stata presentata ieri mattina nella sala comunale polivalente dalla sindaca Monica Paganini, dall’assessora Sara Luciani e da Sabrina Brozzo, la nuova applicazione, già scaricabile per rimanere connessi con l’amministrazione comunale, accedere aie alle, prenotaredirettamente dallo. Le sezioni principali sono tre: municipio - cittadini, utilità –e città - turismo, da ciascuna si accede a sezioni successive per ottenereutili su tutte le novità e le scadenze, prenotare, scaricare modulistica e accedere aicomunali. Per accedere basta scansionare il qr code per scaricare l’app "Arcola" e avere notifiche in tempo reale.