Avis tempo di rinnovi e bilanci Volontari in calo ma più donazioni | il plasma raccolto è aumentato del 1242%

Sondrio – Creare nuove sinergie tra mondo delato e quello produttivo sull’esempio della collaborazione appena avviata con Confartigianato imprese Sondrio e promozione della donazione di, ancora poco conosciuta ma sempre più strategica per il sistema sanitario nazionale. Sono, questi, due dei principali obiettivi del nuovo Consiglio direttivo diprovinciale Sondrio per il quadriennio 2025–2028. Dopo anni di impegno alla guida dell’associazione, Eros Rodigari, proveniente dall’comunale di Livigno, ha passato il testimone alla nuova presidente Pieranna Capelli, in arrivo dalla sezionecomunale di Chiavenna con un passaggio che attraversa e abbraccia da un capo all’altro l’intera provincia. Nel 2024provinciale Sondrio ha registrato una buona tenuta complessiva nella raccolta.