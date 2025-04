Ilgiorno.it - Il centrosinistra ha scelto. Civici e dem per Moscatelli

Anche ilha il suo candidato per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio: dopo un lungo dibattito interno la scelta è ricaduta su Carlo, 65 anni, di cui 40 passati all’Eni, ultima esperienza nella direzione di progetti di sostenibilità. Persona nota in città per il suo impegno in ambito civile e culturale, è la figura in grado di unire realtà tra loro apparentemente diverse e che, tuttavia, hanno deciso di mettersi insieme nel tentativo di governare per i prossimi cinque anni. Sarà dunque lui il leader di una coalizione che, oltre al Partito Democratico, è costituita anche dal Polo Civico (che riunisce Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio). Il nome diè uscito soltanto in questi ultimi giorni dopo un confronto tra le diverse forze della coalizione, alle prese con un nodo da sciogliere: candidato di partito, quindi dem, oppure persona espressione di forze civiche? Il nomeè capace di mettere d’accordo tutti, visto cheha avuto un passato nel PD, ma può essere considerato a tutti gli effetti espressione della società civile.