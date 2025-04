Oasport.it - Dove vedere in tv Svezia-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Domani, venerdì 4 aprile, la Nazionalena ditorna in scena nelladi. La squadra allenata da Andrea Soncin affronterà alla Strawberry Arena di Solna (ore 19.00) lae sarà un confronto molto complicato.Le azzurre sono reduci dalla sconfitta interna contro la Danimarca, che ha posto fine alla striscia di imbattibilità che durava da otto partite. Le giocatrici nostrane sono chiamate a evitare ulteriori passi falsi per non andare a complicare la corsa ai primi due posti del Gruppo 4, piazzamenti funzionali alla permanenza nella Lega A per le qualificazioni ai Mondiali del 2027.Sono 29 le calciatrici convocate da Soncin per questo nuovo impegno: le principali novità sono rappresentate dal portiere del Genoa Camilla Forcinella, che finora aveva partecipato solo a uno stage, e dal rientro in gruppo di Cecilia Salvai, assente dal 4-0 sulla Finlandia del luglio scorso che regalò all’la qualificazione agli Europei di quest’anno.