Schiamazzi in via Garibaldi | Serve un intervento delle autorità

Una movida che è sempre più fonte di disagi e che scatena le lamentele dei residenti. A raccogliere il malcontento e le richieste diè ancora una volta Marco Lucarelli, del Controllo del Vicinato, e questa volta l’area interessata è quella di via. "Da un noto locale - scrive Lucarelli a nome dei cittadini - sembrava essere tornata la quiete ma si riaccendono gli animi, passate vicissitudini avevano visto il Referente del progetto di sicurezza partecipata in prima linea a segnalare e a riportare situazioni insostenibili in esposti firmati dal vicinato. Musica dal pomeriggio fino a tarda notte, anche con i doppi vetri. E’ dura, per i residenti, dormire la notte. C’è anche chi ha comprato casa da poco". Marco Lucarelli chiede maggiore e costante monitoraggio nei punti cruciali e nei singoli locali conosciuti e che lederano nel quieto vivere e nel turismo della città termale.