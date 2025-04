Lanazione.it - Manutenzione della Casina dei ricordi: appello ai volontari per il restauro

La memoria del 29 giugno ha anche un luogo fisico, quellaalle porte di via Ponchielli che raccoglie idelle 32 vittime del disastro ferroviario e dell’inferno sceso in terra quella notte di inizio estate di quasi sedici anni fa. Quando il treno merci carico di Gpl deragliò ed esplose alle portestazione. Quella ““ che custodisce anche le emozioni vissute dai viareggini in quei giorni di dolore, e il lungo percorso che è allora è cominciato per ottenere giustizia e rivendicare la sicurezza ferroviaria. Uno spazio intorno a cui la città si è ritrovata ogni 29 giugno, dal 2009; e che apre alle scolaresche affinché la memoria sia tramandata. Oggi la “dei“, di cui Giuliano Bandoni (in foto) con il motogruppo “Tartarughe lente“ in tutti questi anni si è preso cura, ha bisogno di un’importante opera diper il ripristino del tetto e delle tavole di legno.