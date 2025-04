Lanazione.it - "Pianeta in diretta": un cartone animato per dialogare con l'Agenda 2030

Attraverso l’ideazione di un programma tv, in versione, dal titolo “in”, abbiamo voluto dar voce alla Terra, provando ad immaginare cosa chiederebbe se potessecon alcuni obiettivi dell’. Dopo aver selezionato 5 obiettivi, abbiamo creato dei dialoghi, prodotto dei disegni che poi sono stati animati e doppiati su tablet, utilizzando l’app FlipaClip. Due dialoghi sono stati tradotti anche in inglese e in spagnolo. Durante la prima scena dal titolo “Tutto gratis?” la Terra incontra l’Obiettivo 1, rappresentato con una borsa piena di attrezzi. La sua intenzione non è regalare agli uomini una ricchezza materiale effimera, ma offrire gli strumenti per migliorare la loro vita; solo creando opportunità, investendo in istruzione, lavoro e infrastrutture, si avranno soluzioni a lungo termine e un mondo più equo.