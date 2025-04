Ilrestodelcarlino.it - Caterina a fumetti, alla scoperta della produzione francese

Si è conclusa sabato 29 marzo la mostra dedicata aSforza al Centro Sociale Primavera. L’esposizione presentava pannelli informativi, un fumetto inedito in dialetto romagnolo e parte delle pubblicazionistiche dedicateLeonessa di Romagna. L’evento intitolato ’Mé a sòSforza – la Cuntesa ad Furlé in dal dijalet’ è stato un successo, ma non si ferma qui: prosegue con le slide dedicatedocumentazione. La proiezione di domani (ore 14.30), presso il Salone Comunale di Forlì, presenterà una partedocumentazione disponibile, che attualmente comprende oltre 50 voci, sia in formato cartaceo che digitale.delegazioneverranno presentati irealizzati in Francia, incentrati sulla figura diSforza. Gli ospiti potranno vedere vari testi tratti da pubblicazionifine del 1800, periodici e quotidiani francesi dove la figura di Sforza prende forma.