Linkiesta.it - Netanyahu fa il male di Israele pur di conservare il potere

Leggi su Linkiesta.it

Benjamincontinua nella sua azione di divisione politica e morale del popolo di, anche se quello stesso popolo avrebbe bisogno di una pacificazione interna dal pogrom del 7 ottobre 2023 e dopo un anno e mezzo di guerra su più fronti. A una conduzione più che settaria del governo si aggiunge l’ennesima dimostrazione del peso dell’estrema destra sulle scelte del premier, che nel tempo sono diventate sempre più sfrontate., infatti, ha deciso di sfidare apertamente la Corte Suprema e, martedì mattina, proprio nel giorno in cui due suoi strettissimi collaboratori Jonatan Urich e Eli Feldstein sono stati arrestati a seguito di un’inchiesta dello Shin Bet, ha nominato come nuovo capo dell’intelligence al posto di Ronen Bar il viceammiraglio in pensione Eli Sharvit.Eppure la Corte Suprema aveva dichiarato illegittima la destituzione di Ronen Bar e aveva ordinato di non assumere decisioni prima dell’8 aprile.