Ilrestodelcarlino.it - Disastro del park interrato. Ammassi di immondizia e rivoli d’acqua dal soffitto: "Ma per la sosta si paga"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

didi vario genere, sacchi pieni di rifiuti depositati da tempo e mai ritirati e perditedal. Inutilizzabile – fatto decisamente rilevante – l’uscita d’emergenza, su cui è affisso un cartello improvvisato che recita: "Porta rotta. Utilizzare la rampa d’accesso". Questo lo stato in cui versa da tempo il parcheggio sotterraneo di via XX Settembre e che alcuni residenti delle palazzine limitrofe ci hanno mostrato ieri mattina. Un parcheggio che in parte è riservato ai condomini dei civici 52 e 54 della via su cui insiste ma che per la restante parte non soltanto è a uso pubblico, ma anche amento, e, come tutti gli altri posteggi comunali, viene gestito da Gesto. "Sono condizioni indecorose quelle in cui versa questo parcheggio – ci spiega uno dei residenti del civico 54 di via XX Settembre –; per il posteggio riservato pago mensilmente una quota ai proprietari del mio appartamento.