Promuovere la Borsa Crv e Fondazione premiano i giovani | Focus sulla sostenibilità

Volterra è il cuore della premiazione nazionale del concorso "Conoscere la", frutto della collaborazione tra Cassa di Risparmio di Volterra eCrv per l’iniziativa promossa da Acri in un importante percorso di educazione economico-finanziaria rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che prevede una simulazione di compravendita titoli in tempo reale sui mercati finanziari. Una tre giorni che ha visto la partecipazione di 17 gruppi studenteschi arrivati da tutta Italia: sono 18 le targhe consegnate con attestati, quattro le scuole del territorio incoronate per il concorso, ossia il liceo Carducci e l’Itcg Niccolini di Volterra e l’istituto Cattaneo di Cecina. Ieri, la tappa del meeting nazionale al Triangolo Verde di Legoli per unsu finanza eambientale che ha visto sfilare, di fronte alla platea di studenti, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, Fabrizio Carenini, responsabile Reti Banche di Anima Sgr, Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico,Stefano Pitti, dg della Cassa di Risparmio di Volterra e Gerardo Graziola, giornalista del Sole 24 Ore.