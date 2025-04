Linkiesta.it - Dopo il processo Pelicot, la Francia scopre un altro orrore protetto dall’omertà

Chirurgo per oltre quarant’anni, Joël Le Scouarnec lavora presso diverse cliniche e ospedali, dal 1983. Nel frattempo, si sposa e ha tre figli tra il 1980 e il 1987. Il primo esercizio in una clinica di Indre-et-Loire coincide con i primi abusi su diciassette ragazze e un ragazzo, tra i due e i ventidue anni. Da lì, il chirurgo cambierà diverse cliniche sulla costa ovest della, proseguendo con stupri e abusi fino al 2004, fino a raggiungere i duecentonovantanove casi. Nel 2005 viene fermato per la prima volta e condannato a quattro mesi per possesso di materiale pernografico. Malgrado la condanna continuerà a esercitare la professione di chirurgo per i successivi dodici anni.Nel 2017, a Jonzac, la vicina di casa di Joël Le Scouarnec sporge denuncia per un atto di esibizionismo sessuale riportato da sua figlia di sei anni nei confronti di Joël.