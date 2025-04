Lanazione.it - Femminicidio in Italia: una tragedia che colpisce ogni due giorni

Capita spesso di leggere sui giornali o sentire in tv casi di femminicidi e parlarne non è mai facile, ma cosa significa questa parola? "Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di un’ideologia patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte".anno si verificano circa 150 omicidi di donne, unodue. La distribuzione geografica è omogenea nelle diverse zone del paese. Sono sempre gli uomini a uccidere le donne, nel 98% dei casi, con prevalenza dini, nel 74% dei casi. Non diverso il dato sulla nazionalità della vittima. Il dato chedi più è che nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, al momento dell’omicidio o pregressa.