E’ la via dell’Orto 2025 | la cipolla protagonista con chef Tomei a Camaiore

E’ la viaquest’anno premia lacome prodotto nobile presente nei nostri piatti e si espande oltre la Versilia. Mattatore e direttore loCristiano, oramai colonna portante dell’evento che si terrà sabato 12 e domenica 13 aprile. Per la quattordicesima edizionesi immerge di nuovo nel mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia locale e non: festa per antonomasia degli orti, delle sementi, delle erbe. Come ogni anno, saranno presenti stand espositivi e di vendita di piante da orto, sementi, erbe e attrezzi per orti e giardini, oltre alla promozione delle eccellenze agrogastronomiche locali. È previsto il tradizionale allestimento di orti scenografici nelle corti, nelle strade e nelle piazze, per dimostrare come anche l’orto può essere realizzato in spazi urbani ristretti, diventando elemento stilistico e decorativo.