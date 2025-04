Lanazione.it - Erosione, appello dei sindaci: “Intervenga il Governo con provvedimenti strutturali”

Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara, 3 aprile 2025 – Emergenzacongiunto deidi Massa, Forte dei Marmi, e Pietrasanta al. “Serve un intervento urgente e coordinato – affermano –. Sono a rischio 100.000 posti di lavoro e un sistema turistico che genera oltre 3,5 miliardi di fatturato all’anno”. Il loro è unformale ai ministri dell’Ambiente, delle Infrastrutture (quello che decide tra l’altro sul Piano regolatore del porto) e della Protezione civile. Un, inviato ieri, per affrontare l’aggravarsi della drammatica emergenzache colpisce da anni il litorale e in particolare quello massese. Nella lettera indirizzata ai ministri Pichetto Fratin, Salvini e Musumeci e, per conoscenza, al presidente della Regione Eugenio Giani, iFrancesco Persiani, Bruno Murzi e Alberto Stefano Giovannetti denunciano una situazione sempre più insostenibile: un fenomeno erosivo che ha già provocato ingenti danni a stabilimenti balneari, aree urbane e all’intera economia turistica della costa.