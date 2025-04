Ilrestodelcarlino.it - Blocchi in cemento in bilico. Ztl disattivata al paese alto

Da alcuni giorni la zona a traffico limitato deldi San Benedetto del Tronto èe lo resterà fino a data da destinarsi. La decisione arriva dopo lo smottamento che ha colpito via Case Nuove, rendendo l’area intransitabile ai veicoli. Una situazione che ha costretto l’amministrazione a rivedere la viabilità di una importante zona del vecchio incasato, per evitare ulteriori disagi. Tutto è iniziato venerdì scorso, quando a seguito delle copiose piogge, iinposti a protezione di via Marinuccia, vicino all’incrocio con via Cellini, si sono inclinati pericolosamente. Il rischio di caduta sui terreni sottostanti ha spinto la Polizia Municipale a chiudere il tratto di strada al traffico veicolare. Nel frattempo, il personale dell’area Lavori pubblici ha messo in sicurezza i manufatti più instabili.