Lanazione.it - Sale cinematografiche Arrivano i fondi . Spiragli in vista anche per l’ex Lilli

Aiuti da palazzo Donini per le. La notizia riaccende i riflettori e le speranzepercinema, da anni in attesa di una riqualificazione. Questa potrebbe dunque essere la volta buona. L’assessorato al turismo della Regione Umbria conferma infatti il proprio impegno a favore dell’audio-visivo e del turismo con la pubblicazione del bando per il sostegno agli investimenti delle imprese che gestiscono. L’iniziativa, che dispone di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2025, è finalizzata a incentivare interventi di riqualificazione e miglioramento delle. L’obiettivo è quello di rendere l’offerta di spazi cinematografici in regione sempre più attrattiva e competitiva, garantendo strutture all’avanguardia, accessibili e riconoscendone il ruolo strategico nella promozione del territorio e nella crescita economica.