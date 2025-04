Lanazione.it - Fra inclusione e comprensione. L’autismo e le riflessioni dei giovani: "Una città attenta ai più fragili"

I diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico, e l’importanza promuoverne l’e la. C’è stato tutto questo al centro di una mattinata speciale, oltre l’installazione di Marco Cavallo, simbolo per tutte le persone affette da malattie e disagio mentale, accompagnata dai tanti sorrisi di bambini e ragazzi in piazza Montanelli. L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sinergica, l’associazione Autismo Toscana, l’Istituto Comprensivo Fucecchio e l’Istituto superiore Arturo Checchi. La mattina si è aperta e chiusa con la canzone di Lorenzo Baglioni, "Un milione di cose più una", che tratta proprio il tema dele che tutti gli studenti hanno intonato a gran voce. Si sono poi susseguiti gli interventi della sindaca Emma Donnini, del presidente dell’associazione Autismo Toscana Marino Lupi, della direttrice della Casa di Ventignano Veronica Bagni e delle dirigenti scolastiche.