La ‘pausa caffè’ di Carlo e Camilla se ne occuperà ’La Campaza’ | Ci sarà pure la zuppa inglese

Ravenna, 3 aprile 2025 – Caffè, ovviamente: perché quello non può non esserci. E poi il tè, immancabile, radicato nella cultura. E pasticceria, dolci, stuzzichini salati: “La nostra idea è valorizzare, per quanto possibile, il territorio” dice Gilles Donzellini de ’La. Il ristorante di Fosso Ghiaia, sull’Adriatica, già famoso anche per il villaggio delle cicogne, si è aggiudicato la preparazione del ’coffee break’ dei Reali inglesi a palazzo Merlato, che si terrà nel pomeriggio del 10 aprile, in occasione dell’attesissima visita a Ravenna di reIII del Regno Unito, della regina consortee del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcuni dettagli sono top secret per motivi di sicurezza. “Ci saranno caffè, tè, pasticceria dolce e salata e non potrà mancare la– dice Donzellini –.