Ilrestodelcarlino.it - Trozzi, la morte causata da problema all’aorta. L’autopsia dovrà chiarire se poteva essere salvato

E’ morto per una dissecazione aortica l’imprenditore Massimiliano, 45 anni, titolare dell’azienda Fraber a San Biagio di Osimo, specializzata in pelletterie, e presidente del Camerano Calcio. Una membrana vicino al cuore si è rotta ed è fuoriuscito sangue che avrebbe poi causato un arresto cardiocircolatorio. Questi i primi risultati deleseguita ieri all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette. A richiedere l’esame autoptico è stato il pubblico ministero Rosario Lioniello dopo che i familiari dell’imprenditore hanno presentato un esposto, attraverso l’avvocato Simona Montecchiani, perchécinque giorni prima era stato in pronto soccorso all’ospedale di Osimo a fare dei controlli. Aveva avuto la pressione alta ed era preoccupato. Dopo la visita era stato rimandato a casa, senza una terapia o richieste di ulteriori esami da effettuare.