Ilgiorno.it - Missione Amici in Cordata nel Mondo: aiuti della Valle Camonica all’Ucraina

Leggi su Ilgiorno.it

Non hanno avuto paura di attraversare l’Europa per arrivare dove il bisogno è più disperato. Sette volontari dell’associazione "innel", con base in, sono partiti per un viaggio di 2.500 chilometri verso le zone più martoriate dell’Ucraina orientale, portando non solomateriali, ma anche un messaggio chiaro: "Non vi abbiamo dimenticati". La loro, ancora in corso, si concentra nella regione di Kharkiv, una delle aree più devastate dalla guerra, sotto attacco costante fin dal 24 febbraio 2022. Qui, tra villaggi semidistrutti e città fantasma, i volontari bresciani distribuiscono generi di prima necessità, medicine, cibo e coperte, fornendo un sostegno concreto a chi ha perso tutto, anche tramite le suore e i sacerdoti presenti nella zona. "Quello che vediamo ogni volta è straziante, ma anche pieno di dignità – racconta il presidente dell’Associazione, Abramo Monella –.