Scudo Verde per il centro | Idea da valutare su Pisa

"L’inserimento di uno ‘’ anche su? Per capirne l’efficacia e l’impatto dovremmo avviare uno studio specifico anche da noi". A dirlo è il capogruppo in consiglio comunale de La Città delle Persone, Paolo Martinelli, che interviene sulla sperimentazione in corso nel Comune di Firenze del sistema di varchi elettronici pensato per difendere la città dall’inquinamento da traffico. Una fase sperimentale avviata martedì che, secondo il consigliere ed ex candidato sindaco per ilsinistra, "è da osservare con attenzione e interesse per l’impatto ambientale positivo, considerando che punta in primis al monitoraggio dei flussi e non inserisce nuovi divieti né ticket d’ingresso, ma mira a far rispettare quelli esistenti, migliorando la qualità dell’aria che tutti respiriamo". A Firenze, infatti, le 77 porte telematiche dello– una sorta di Ztl ambientale – per due mesi non prevedono sanzioni, ma soltanto un monitoraggio dei flussi.