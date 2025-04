Oasport.it - Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

giovedì 3 aprile (alle ore 17.00ne) l’affronterà laaidimaschile. La nostra Nazionale affronterà uno degli avversari più temuti in una sfida decisiva per tenere vive le flebile possibilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta: gli azzurri sono obbligati a vincere questo scontro diretto per continuare a sperare nel complicato passaggio del turno riservato alle prime sei classificate del round roun (le prime due in semifinale, le altre quattro ai playoff).La missione si è fatta sempre più ardua sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), ma il quartetto tricolore ha l’obbligo di provarci e crederci fino in fondo fronteggiato la compagine guidata dallo skip Yannick Schwaller. La squadra sarà guidata dallo skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.