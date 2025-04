Lanazione.it - Il centro storico soffre. Chiude un altro esercizio: "L’affitto è insostenibile"

Leggi su Lanazione.it

di Damiano Nifosì EMPOLI Le attività commerciali del giro d’Empoli continuano a essere in affanno, e ciò si riflette in un numero importante di chiusure nel, a causa di affitti troppo alti e di un’affluenza della clientela non sufficiente. Ultima vittima, l’edicola in piazza della Vittoria dei fratelli Alessio e Adolfo Fossi,per gli empolesi e amatissimo. Trent’anni di attività, che ora però devere i battenti. La notizia della chiusura fu data dalla figlia di Adolfo, Alexia, che scrisse sui social lamentando la mancanza di papabili acquirenti. Così, i due fratelli hanno optato per la via del pensionamento anticipato, salutando la città in via definitiva. Oggi ne parla, affranto, Alessio Fossi: "Le difficoltà sono iniziate durante la pandemia, come per molti altri commercianti.