Mercato del Forte la Lega attacca | Nessuna cura per i nostri negozi

"Leggiamo con non poca perplessità la notizia in cui la giunta Del Rosso si vanta per aver portato a Montecatini il famosodidei Marmi". Inizia così l’intervento dei consiglieri minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli () contro la nuova iniziativa dell’amministrazione, in programma il 12 aprile e il 7 settembre. "Ci sono due ordini di problemi in questa iniziativa – proseguono i due esponenti del Carroccio – che denotano pressappochismo e superficialità da parte della giunta di Montecatini Terme, lasciandoci profondamente basiti. L’amministrazione comunale didei Marmi ha più volte rimarcato, anche pubblicamente, che le bancarelle che verranno a Montecatini non sono proprio le stesse! Magari ce ne sono alcune che fanno anche quello, ma la grande maggioranza no.