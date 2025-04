Quotidiano.net - Dazi Usa, l’economista: “Non dobbiamo reagire Faremmo altro danno”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 aprile 2025 – Ci siamo. Come più volte annunciato arrivano idi Trump. Ma Marco Simoni (foto), docente di Politica economica europea alla Luiss, va controcorrente e a Bruxelles suggerisce di mantenere la calma edi evitare di combattere gli Usa a colpi di contro. Scusi, professore, ma così non rischiamo di perdere in partenza? "No, anche perché il mondo è cambiato. Non siamo mica nel 1960 quando iservivano a far nascere industrie che prima non esistevano. Pensiamo, ad esempio, al settore dell’auto. Ma in tutti gli altri casi della storia economica, il Paese che mette iè quello che paga poi il prezzo più alto". Eppure, Trump sostiene che così l’America tornerà grande? "Quello che dice non è possibile. Anche perché c’è unelemento da considerare.