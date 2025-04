Ilgiorno.it - Agnese nel paese dei sognatori: "Ma so quando è ora di svegliarsi"

In scenaDi Clemente è elegante, garbata, forte e determinata, perfino nel taglio corto che la distingue dalle altre. Ballerina solista alla Scala, dopo il successo da protagonista di “Annonciation” di Preljocaj debutta in “Peer Gynt” del balletto contemporaneo di Edward Clug, musiche di Edvard Grieg per l’opera teatrale omonima di Henrik Ibsen del 1867, per la prima volta al Piermarini dall’8 al 18 aprile. Peer Gynt, l’eterno, inconcludente sognatore della letteratura nordica. Si ritrova? "Mi piace sognare ma non mi rifugio nei sogni, so stare con i piedi per terra, capiscodirmi: scendi dalle nuvole e rimboccati le maniche. Il nostro lavoro rende concreti". Cos’è per lei la concretezza? "Non amo pormi obiettivi nella vita quotidiana, vado d’istinto; ne ho invece per il mio futuro personale e lavorativo, e sono perseverante ma non ossessiva; mi piace essere stupita dalla vita.